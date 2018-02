Empresário de Adriano desmente saída do atacante da Inter O empresário do jogador Adriano, Gilmar Rinaldi, afirmou nesta terça-feira que o atacante brasileiro continuará na Inter de Milão na próxima temporada, desmentindo assim os rumores de uma transferência do artilheiro. "É impossível que Adriano vá para a Fiorentina, ele é jogador da Inter 100%. Quando estive há duas semanas em Milão, conversei com os dirigentes da equipe e me disseram claramente que apostam nele na próxima temporada", disse Gilmar Rinaldi a uma emissora italiana. Nas últimas semanas surgiram rumores de que Adriano poderia deixar a Inter no meio do ano, principalmente após uma série de problemas extra-campo. Entre os clubes que estão sendo apontados como possíveis destinos do artilheiro brasileiro aparecem a Fiorentina (em troca do italiano Luca Toni), o Barcelona (pelo camaronês Eto´o), a Juventus (pelo francês David Trezeguet) e o Real Madrid (pelo marfinense Diarra ou pelo italiano Cassano). "Na Inter, me disseram que não pensam em vendê-lo ou em emprestá-lo. Na Itália se fala muito. O futuro de um campeão como Adriano não pode depender de uma noite na discoteca", concluiu Gilmar Rinaldi.