Empresário de Felipão nega rumores sobre futuro do técnico Em entrevista publicada nesta sexta-feira no jornal português A Bola, Gilmar Veloz, empresário do técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari, reagiu às notícias que dão conta da saída do treinador do comando da seleção portuguesa. "O Mundial ainda não acabou e, por isso, Scolari está totalmente concentrado no jogo que falta e só depois decidirá o seu futuro. Na próxima semana, veremos o que Scolari decide mas, por agora, ainda não conversamos sobre nada", assegurou Veloz. Em meio às informações veiculadas nesta sexta, na imprensa portuguesa, se dizia que Felipão teria a intenção de "fazer uma pausa" em seu trabalho, apesar de ter recebido "ofertas tentadoras" de clubes espanhóis e italianos. O representante confirmou que o treinador tem uma reunião marcada para a próxima terça-feira, em Lisboa, com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Gilberto Madail. Na pauta, a avaliação do trabalho realizado na Copa e a discussão sobre a permanência de Felipão no comando da seleção portuguesa.