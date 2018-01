Empresário de gremista é destituído O empresário Sérgio Leismann está impedido pela Justiça de representar o meia-armador Anderson, 17 anos, do Grêmio, em qualquer negociação. A decisão foi tomada pelo do juiz da Vara da Infância e Juventude de Porto Alegre, Breno Beutler Júnior, na noite de sexta-feira. Ele concedeu liminar em ação movida pela mãe do jogador, Doralice Oliveira, e estabeleceu multa diária de R$ 10 mil para o caso de descumprimento da ordem. O juiz considerou que, por não ter atingido a maioridade, Anderson só pode ser representado pela mãe. E destacou, em sua justificativa, que "o jovem ainda está sob o crivo do poder familiar, exercido, e bem exercido pela mãe, na defesa dos interesses dele em detrimento dos de terceiros, que não têm legitimidade para administrar sua vida". O conflito entre a mãe do jogador e Leismann é antigo. Doralice não gosta da influência do empresário sobre seu filho, que foi morar num hotel quando tinha 16 anos e comprou um carro de luxo logo que teve seu salário aumentado de R$ 800 para R$ 40 mil, em março deste ano. Anderson não comenta o assunto, que considera particular, mas dá a entender que toma suas decisões sozinho. Tido como a maior promessa surgida no Olímpico depois de Ronaldinho Gaúcho, Anderson está preparando as malas para jogar na Europa. O diretor-esportivo do Palermo, Rino Foschi, desembarca em Porto Alegre nos próximos dias. Se confirmar a proposta de 6 milhões de euros (R$ 17,5 milhões) para o Grêmio, leva o jogador. O clube gaúcho vê no negócio a chance de quitar parte de sua dívida de R$ 45 milhões e aliviar a pressão dos credores.