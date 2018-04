Empresário de Lulinha se reúne com representantes do Chelsea

Um dia depois de o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, admitir que venderia o atacante Lulinha, de 17 anos e 17 partidas como profissional corintiano, "pelos R$ 30 milhões que estão dizendo por aí", o empresário do jogador, Wagner Ribeiro, se reuniu em Londres com dirigentes do Chelsea para saber quanto o clube inglês estaria disposto a pagar pelo menino, com contrato no Parque São Jorge até a metade de 2009. Até sexta-feira os ingleses devem oficializar uma proposta para tirar o jovem jogador do Corinthians. E já na segunda-feira o agente de Lulinha espera colocar os números oficiais do Chelsea na mesa do presidente corintiano. O jornal britânico The Independent publicou semana passada reportagem afirmando que o Chelsea, comandado pelo bilionário russo Roman Abramovich, aceitaria desembolsar 8 milhões de libras (cerca de R$ 30 milhões) para ter Lulinha na próxima temporada - valor considerado irrecusável por Andrés Sanchez ("Se for essa a proposta, eu vendo na hora"). Wagner Ribeiro não confirmou os valores. Segundo ele, após o encontro desta quarta-feira em Londres, os dirigentes do Chelsea tomaram conhecimento do contrato do atleta no Corinthians e do valor da multa rescisória: R$ 7 milhões - abaixo do que estariam dispostos a pagar. A proposta de compra será feita e Wagner Ribeiro retornará ao Brasil com a oferta nas mãos. Se Andrés Sanchez aceitar, caberia negociar depois o momento certo para a saída de Lulinha, que realizou apenas 17 partidas pelo clube como profissional. "Estou focado somente no Corinthians. Nem penso nisso porque estamos passando por uma fase de lutar contra o rebaixamento", afirmou o jogador quando surgiram os primeiros comentários sobre o interesse do futebol europeu. "O Corinthians nos procurou para renovar o contrato do Lulinha até 2012. Mas se aparecer proposta do exterior, vamos sentar e conversar", disse o pai do menino, Wanderlei dos Reis. Chamado pelos ingleses de ‘novo Ronaldinho’, em referência ao futebol do craque do Barcelona, Lulinha segue os passos de outra revelação do Parque São Jorge: o meia Willian, que está no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia - foi vendido por R$ 30 milhões depois de jogar 41 vezes pelo clube, com dois gols marcados. Esse dinheiro recebido recebida pela venda de Willian ajudou o Corinthians, que passa por grave crise financeira, a saldar diversas dívidas, entre elas a que tinha com o Lyon pela transferência do atacante Nilmar. Nesta quinta-feira, inclusive, o vice-presidente financeiro do clube, Raul Correa da Silva, que está na Europa, deve concretizar o acordo com os franceses, que cobram cerca de R$ 15 milhões do Corinthians pela transferência de Nilmar.