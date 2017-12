Agente de Mina nega contato do Barcelona, mas admite possível saída

O empresário e tio de Yerry Mina, Jair Mina, negou que o Barcelona tenha procurado seu sobrinho para contratar e tirá-lo do Palmeiras, como noticiou a imprensa espanhola, entretanto, admite que existe a possibilidade de um negócio ocorrer já nesta janela de transferência.

"Até o momento, a situação com o Barcelona não está definida e assim, Mina é jogador de Palmeiras. Não há nenhum indício que diga o contrário. Eu falei com Robert (Fernández, secretário-técnico do clube), mas o Barcelona ainda não definiu o que fazer, então tudo continua como antes", disse Jair, em entrevista a rádio COPE Barcelona.

O Palmeiras tem um acordo com o Barcelona para vender o zagueiro por cerca de 9 milhões de euros (R$ 35 milhões) na janela de transferências do meio do ano, mas a possibilidade do Barça negociar o volante Mascherano com o futebol chinês pode fazer com que o negócio seja revisto.

"O jogador sempre está disposto, ele está em atividade e é funcionário do clube. Se confirmarem que ele deve chegar em janeiro, não teria nenhuma dificuldade", explicou ainda o tio do defensor colombiano.

Jair ainda confirmou que além do Barcelona, outros times europeus também manifestaram interesse no zagueiro. "Ele tem mercado e chegaram propostas, por isso é importante o Barcelona se definir. Falei com o Borussia (Dortmund, da Alemanha) e seria um clube interessante, mas não fizeram uma proposta oficial", explicou.