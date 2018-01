Empresário de Rivaldo desmente árabes O empresário de Rivaldo, Carlos Arini, foi rápido para desmentir um anunciado acerto entre o jogador e o clube árabe Al-Ittihad. Segundo divulgaram algumas agências internacionais neste sábado, o presidente do time da Arábia Saudita, Mansour Al-Balawi, confirmou que o pentacampeão jogaria 5 meses por lá, em troca de US$ 3 milhões. ?A novela está muito próxima do fim. Mas o Rivaldo atuará no começo de 2004 no Brasil. Ele não abre mão disso. Não será por mais dinheiro que ele mudará seus planos?, assegura o empresário Carlos Arini. ?Depois das várias conversas com dirigentes do Cruzeiro e do Botafogo, a tendência é mesmo disputar a Libertadores da América pela equipe de Vanderlei Luxemburgo. A amizade entre os dois e a força do campeão brasileiro está pesando na decisão.?