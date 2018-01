Empresário de William Pottker nega propostas de clubes do Brasil pelo atacante

Artilheiro do último Campeonato Brasileiro com 14 gols - ao lado de Diego Souza (Sport) e Fred (Atlético Mineiro) -, William Pottker vem recebendo sondagens de vários clubes, entre eles o Botafogo. No entanto, o empresário Guilherme Miranda negou que tenha recebido qualquer proposta oficial pelo atacante. Sendo assim, seu clube em 2017 continua sendo a Ponte Preta, com quem tem contrato até dezembro de 2019.

"Não vai para o Botafogo. Não chegou nenhuma proposta oficial", garantiu Guilherme Miranda, um dos empresários da Elenko Sports, empresa que administra a carreira do atacante de 22 anos.

William Pottker foi contratado pela Ponte Preta para a disputa do Brasileirão depois de se destacar no Campeonato Paulista com a camisa do Linense. O atacante tinha vínculo com o Figueirense, mas o time de Campinas (SP) adquiriu parte dos seus direitos e a multa rescisória gira em torno de R$ 9 milhões para tirá-lo da equipe alvinegra.

Pela Ponte Preta, William Pottker disputou 31 jogos, sendo a maioria delas saindo do banco de reservas e mesmo assim marcou 14 gols, ficando na frente do titular Roger, que se transferiu para o Botafogo antes da última rodada do Brasileirão e fez oito gols. O Santos é outro time que demonstrou interesse em sua contratação.