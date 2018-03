São Paulo só aguarda documentação para anunciar Jucilei

A vinda do volante Jucilei para o São Paulo está por detalhes. Segundo o empresário Nick Arcuri, os clubes já chegaram a um acerto verbal, mas o Shandong Luneng ainda não enviou a documentação necessária para oficilizar o empréstimo. "O acerto verbal entre os clubes já existe, mas às vezes uma vírgula muda tudo. Está apalavrado, mas temos de esperar", diz.

O empresário lembra que os clubes têm mantido conversas frequentes e nos últimos dias a negociação evoluiu bastante. Mas o principal problema tem sido o fuso horário de 11 horas de diferença, ou seja, quando é à tarde no Brasil já é madrugada do outro dia na China. "A negociação evoluiu esses dias e a qualquer momento pode chegar o documento e estar OK", avisa.

Jucilei é um pedido do técnico Rogério Ceni para reforçar o meio de campo da equipe. Por ser um jogador versátil, o atleta se encaixa nas preferências do treinador, que sabe que ele pode atuar como volante, lateral-direito e até zagueiro, função que exerceu em sua equipe na China em algumas partidas.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O jogador está em sua casa em São Gonçalo (RJ) treinando com um personal trainer e aguardando a convocação para fazer exames médicos. "Ele quer se apresentar e trabalhar de novo. Mas como possui um contrato muito protegido e longo, ficam muitos detalhes faltando e precisamos esperar. Tanto é que o Jucilei ainda nem veio para São Paulo para fazer os exames médicos", conclui Arcuri.