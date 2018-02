Empresário diz que Ronaldinho continua no Barcelona

Ronaldinho Gaúcho "está tranqüilo e não se move do Barcelona", afirmou, nesta terça-feira, seu irmão e empresário Roberto de Assis, esclarecendo algumas suspeitas quanto à escassa participação do craque brasileiro no time de Frank Rijkaard. "Tanto [o presidente Joan] Laporta, quanto [o dirigente Ferrán] Soriano disseram que ele poderá ir quando quiser, mas ele não quer e não se moverá", explicou Assis em declarações ao jornal "El Mundo Deportivo". "[Ronaldinho] quer respeitar seu contrato e só irá sair se o clube assim o desejar", completou Assis, que hoje viajou a Barcelona para estar próximo do irmão. Segundo o jornal catalão, isso quer dizer que o craque, mesmo agora na condição de reserva do time, não pedirá a aplicação do artigo 17 do regulamento da Fifa que permitiria ao jogador rescindir unilateralmente o vínculo com o clube, estabelecido até 2010. Este artigo concede tal direito a jogadores com mais de três anos em um time, mediante pagamento de uma multa rescisória, que, no caso de Ronaldinho, ascende a 16 milhões de euros. Ainda que o próprio Laporta diga que "Ronaldinho não pode ser considerado um reserva", tudo indica que o brasileiro não começará como titular na partida do próximo domingo contra o Deportivo La Coruña. O treinador Rijkaard rompeu o tabu ao deixá-lo no banco de reservas, e segundo destaca hoje a imprensa espanhola, Ronaldinho não está à altura de disputar, com os argentinos Lionel Messi ou Andrés Iniesta, um posto entre os 11. "Nestas condições, Ronaldinho deve estar consciente de que só lhe resta treinar o máximo e deixar de lado a boa vida. Se estiver em forma, sua presença não se discute, mas senão, o Barcelona tem outros 15 jogadores que podem render mais", afirmou o jornal El Mundo Deportivo.