Empresário fecha com a Inter e Adriano é do São Paulo

O atacante Adriano é do São Paulo. O acordo foi firmado nesta quarta-feira após reunião do empresário do atleta, Gilmar Rinaldi, com os dirigentes da Inter de Milão. Ele é o terceiro reforço do clube para a disputa da Copa Libertadores. Veja também: Adriano vai dar certo no São Paulo? Adriano fica feliz por disputar a Libertadores pelo São Paulo A informação foi divulgada pelo jornal italiano Corriere dello Sport. "Falamos sobre isso [a contratação]. Conversamos sobre a forma como funcionará [o empréstimo] e, em janeiro, Adriano vai por empréstimo de seis meses para o São Paulo, e depois retornará a Inter. Só faltam alguns detalhes, mas é certo que ele está emprestado", disse Gilmar Rinaldi, em entrevista ao concorrente La Gazzetta dello Sport. A diretoria do São Paulo confirmou o empréstimo do atacante, que será apresentado oficialmente nesta sexta-feira, ao meio-dia, no Morumbi. Apesar de não querer pagar nada pelo empréstimo, a diretoria do clube desembolsará uma quantia referente a parte do salário do atleta. O problema, até o momento, é o término de seu contrato, previsto para o dia 30 de junho, sendo que a final da Libertadores acontece no dia 2 de julho. Se o São Paulo chegar à final, terá que negociar um acordo para que o atacante jogue. Algo parecido aconteceu com o atacante Ricardo Oliveira, em 2005, mas o jogador, que pertencia ao Bétis, da Espanha, não participou da segunda partida da final diante do Internacional. Em entrevista à Rádio Globo, o superintendente de futebol do clube, Marco Aurélio Cunha, rasgou elogios ao jogador "Ele é um garoto de ouro. E dividindo espaço com grandes atacantes como Ibrahimovic, Crespo, Cruz... Acho que ele ficou com carência afetiva. Mas aqui ele terá mais calor humano", disse o dirigente, que concluiu com uma "cutucada" no meia uruguaio Acosta, que negociava com o São Paulo, mas optou por jogar no rival Corinthians. "Se ele [Adriano] fosse um 'tampinha', que não merecesse o que recebe, nós não iriámos querer que ele jogasse com a gente. Ele é um jogador de nível internacional. Entre o Adriano e o Acosta, preferimos o Adriano." O jogador, de 25 anos, não tem um bom relacionamento com o técnico da equipe de Milão, Roberto Mancini, que teria dado seu aval para o empréstimo, ainda mais neste momento que a equipe lidera com folga o Campeonato Italiano e está classificada às oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Uefa, contando com os atacantes Ibrahimovich, Julio Cruz e Hernán Crespo como destaques. Adriano chegou ao REFFIS do São Paulo em novembro com o intuito de realizar um trabalho específico de recondicionamento físico e, ao mesmo tempo, procurar ajuda psicológica, já que culpava problemas particulares, como a perda de seu pai e a separação da mulher de seu filho, como sendo a causa do declínio de seu rendimento dentro de campo e, conseqüentemente, suas festas que chamaram a atenção da mídia italiana e mundial. A Inter de Milão chegou a divulgar que queria a volta do jogador no dia 1.º de janeiro de 2008, mas a situação mudou após a visita do médico do clube italiano, Franco Combi, fez ao CT da Barra Funda e de Cotia na última semana. Ao ver que Adriano estava feliz e disposto a continuar no Brasil, Combi deu o aval para que a diretoria do clube italiano o liberasse por mais seis meses. PROPOSTAS A intenção da Inter de Milão era negociar o atleta na reabertura do mercado em janeiro de 2008, mas as propostas divulgadas pela imprensa européia não foram concretizadas, principalmente o interesse do Manchester City, da Inglaterra.