Empresário garante Adriano no Flamengo em 2010

Depois de muitas festas pela conquista do título do Campeonato Brasileiro, o atacante Adriano deve mesmo permanecer no Flamengo em 2010. O empresário Gilmar Rinaldi garantiu que o jogador não deixará o clube carioca no início do ano que vem.

Segundo Rinaldi, Adriano quer ficar no Brasil para seguir em evidência, visando à convocação para a Copa do Mundo da África do Sul, e disputar também a Copa Libertadores.

"Temos em mente o projeto da Copa, que é mais importante do que tudo neste momento. O Adriano está feliz, foi o artilheiro do Brasileiro e decidiu permanecer onde se sente em casa", declarou o empresário do atleta.

Da parte do Flamengo, a diretoria avisou que tem como prioridade renovar o contrato dos jogadores que estão se encerrando. No caso de Adriano, o vínculo acaba no final de maio. "A prioridade do departamento de futebol são as renovações. A partir daí iremos nos reforçar com contratações pontuais", explicou Marcos Braz.