Empresário garante que Dagoberto segue no São Paulo

A saída chegou a ser cogitada, mas Dagoberto ficará no São Paulo em 2010 para ser companheiro de Washington no ataque. Quem garante é o empresário do jogador, Marcos Malaquias. "Ele está muito feliz no São Paulo e não quer sair mais. O Dagoberto fica no clube".

O assédio do futebol europeu não se confirmou até agora como o atleta esperava, o que o fez optar em sua continuação no Morumbi e disputar mais uma Copa Libertadores da América. Ele não quis sequer esperar o início do ano para anunciar sua permanência.

A primeira possibilidade de sair surgiu nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Um empresário alemão procurou os representantes de Dagoberto com proposta de 9 milhões de euros (R$ 22,9 milhões) do Bayern de Munique. O atacante chegou a dar uma entrevista em tom de despedida no CT da Barra Funda antes do jogo diante do Sport, pela última rodada, mas o negócio não evoluiu após o fim da competição.

Depois foi o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que demonstrou interesse no são-paulino. A oferta seria de 5 milhões de euros (RS 12,7 milhões). A negociação, porém, não se concretizou por causa da idade de Dagoberto - 26 anos. Os ucranianos queriam um atacante mais jovem e, por isso, fecharam com Alex Teixeira, que completará 20 anos no próximo dia 6 e foi um dos destaques da seleção brasileira no Mundial Sub-20 neste ano, no Egito.