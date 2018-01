Empresário insiste em Edmundo, mas time dos EUA ignora O empresário Fred Souza, que estaria intermediado as conversas da Major League Soccer (a Liga Norte-Americana de Futebol) com o advogado de Edmundo, Luiz Roberto Leven Siano, disse à Rádio Jovem Pan que pretende fazer uma nova proposta pelo jogador, em nome do New York Red Bulls. A primeira teria sido feita há dois meses, e, segundo Souza, balançou o jogador. "Mas não pelo valor financeiro, e sim pelo tempo de contrato oferecido", esclareceu Leven Siano. "Não é comum oferecerem um contrato de dois anos a um jogador que já está com 36. Por isso, e só por isso, é que o Edmundo se sentiu balançado." "Depois da contratação do Beckham [pelo Los Angeles Galaxy], o Red Bull sentiu-se obrigado a contratar reforços para a disputa da próxima temporada. Eles me pediram um nome, que já tivesse passado pela seleção brasileira e que poderia ajudar o time. Como tenho contado com ele [Edmundo], indiquei o jogador, que foi super bem aceito no clube", disse Souza. O problema é que o New York Red Bulls negou qualquer intenção de contar com o atacante. O porta-voz do time, Robert Sierra, disse por telefone ao estadão.com.br que ?não sabe de nada? sobre a possível contratação do atacante brasileiro. "Posso garantir que não houve nenhuma proposta por Edmundo." Sierra, no entanto, confirmou que o técnico do Red Bulls, Bruce Arena, pediu a contratação de um atacante experiente. Nos EUA, falou-se em Edmundo, no chileno Marcelo Salas e no colombiano Juan Pablo Angel. ?O único para quem fizemos uma proposta foi Angel, mas ele pediu dinheiro demais para acertar conosco e desistimos?, declarou.