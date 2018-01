Empresário Nagib Fayad sai da prisão O empresário Nagib Fayad foi liberado da prisão nesta madrugada de quinta-feira. Como ele está colaborando com a polícia, o pedido de prorrogação de sua prisão preventiva não foi renovado e ele já está a caminho de sua casa, em Piracicaba. Nagib é o apostador no esquema de corrupção da arbitragem, que envolve Edílson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon por arrumação de resultados dos jogos do Campeonato Paulista e do Brasileirão. Edílson também deve ser solto, ainda nesta quinta.