Empresário nega chance de Carlos Vela deixar o Arsenal

Veja também:

Mercado: as transferências dos times

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

As especulações sobre a possibilidade de Vela ir para o Fulham, por empréstimo, aumentaram com a ausência do mexicano nos jogos contra Everton e Celtic. De acordo com o empresário, o mexicano sofreu uma lesão no tornozelo direito durante a disputa da Copa Ouro. Assim, o Arsenal não o utilizou nos últimos jogos por precaução.

A temporada 2008/2009 foi a primeira de Vela no Arsenal. O atacante participou de 14 partidas no Campeonato Inglês, mas apenas duas como titular, e marcou um gol. Ele também disputou oito jogos na Liga dos Campeões, sendo dois como titular, além de ter marcado três gols em uma partida da Copa da Liga Inglesa.