Empresário nega saída de Robinho O empresário Vágner Ribeiro, reponsável pela carreira de Robinho, negou nesta terça-feira que o jogador já tenha acertado sua transferência para o Real Madrid, como foi noticiado hoje pela imprensa espanhola. ?Neste momento, posso garantir que isso é apenas especulação. Há duas semanas eu estive em Madrid e falei com dirigentes do Real, mas nada foi acertado. Desde então, não tivemos mais contato?, disse Vágner Ribeiro, em entrevista à Rádio Jovem Pan, de São Paulo. De acordo com o jornal espanhol ?Marca?, o Real já havia acertado um contrato de 5 anos de duração com o brasileiro, numa operação de ? 12 milhões (U$ 15,6 milhões). Ainda de acordo com ?Marca", a negociação só será anunciada oficialmente, depois de encerrado o seqüestro da mãe do jogador, ocorrido já há quase três semanas. Na entrevista à emissora de rádio, Ribeiro afirmou que, neste momento, Robinho pretende se dedicar exclusivamente a solucionar os seus problemas pessoais e por conta disso, está fora até mesmo dos jogos do Santos nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Além do Real, vários clubes estariam interessados no futebol do atacante santista, casos da Juventus de Turim, Chelsea, PSV Eindhoven, Porto e até mesmo o Benfica, que já levou Diego - o colega de Robinho no Santos.