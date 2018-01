Empresário põe Paulo Nunes no Mogi A contratação do atacante Paulo Nunes pelo Mogi Mirim sofreu uma nova reviravolta. Após ser anunciada sua vinda e depois cancelada por problemas financeiros, o empresário Jorge Machado encontrou uma solução: ele mesmo vai pagar os saláários do Diabo Louro, de 32 anos, a nova esperança do Mogi para escapar do rebaixamento no Campeonato Paulista da Série A1. "Acertei tudo com o Paulo Nunes, que deve chegar em Mogi Mirim, no máximo, sábado", confirmou Machado, em Porto Alegre, sem revelar os valores. Machado também admite que poderá acertar com Mabília, jogador que já defendeu tanto Grêmio como Internacional. Além de colocar seus jogadores em forma física, Machado também ajuda o clube onde realiza negócios há anos. Ele foi responsável, nesta temporada, pela contratação da maioria dos jogadores e também pela indicação do técnico Luis Carlos Wink. Paulo Nunes defendeu o rebaixado Gama-DF no Campeonato Brasileiro e sua documentação já foi encaminhada, nesta sexta-feira, para o registro na Federação Paulista de Futebol. Revelado no Flamengo, Paulo Nunes conquistou muitos títulos pelo Grêmio, além de ter defendido Palmeiras e Corinthians, em São Paulo. Além de Paulo Nunes, o Mogi conta com outros três reforços: o goleiro Pitarelli, e os meias Márcio, ex-Inter-RS, e Neto, ex-Palmeiras. Com apenas um ponto em cinco jogos, o Mogi encerra a primeira fase diante do Ituano, domingo, em Mogi.