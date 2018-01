Empresário quer colocar Pottker no Corinthians: 'Chegou a hora de ele sair'

O atacante William Pottker pode trocar a Ponte Preta pelo Corinthians O empresário do jogador, Fernando Garcia, tenta agilizar a negociação entre os clubes e deixa claro que sua intenção é fazer com que o negócio ocorra o quanto antes.

"Estamos conversando e o Corinthians deve formalizar uma proposta em breve. O Pottker está em um momento muito bom, acaba de ser artilheiro do Brasileiro, e a Ponte sabe que ele precisa ir para uma situação melhor. Chegou a hora de ele sair", disse o empresário, em entrevista ao Estado.

Por causa do bom Brasileiro, o atacante pediu aumento de salário e os valores não estão dentro do que o clube de Campinas teria condições de pagar. Com diversos jogadores no clube, Garcia revelou que chegou a paralisar a negociação com outro time brasileiro para dar preferência ao Corinthians. O agente não fala, mas o Botafogo tentou a contratação do jogador anteriormente.

"Tiveram alguns contatos de um clube da Europa e da China e uma proposta de um clube brasileiro. Mas decidi dar uma 'paradinha' na negociação, pois ir para o Corinthians é algo mais interessante neste momento", explicou Garcia.

Na terça-feira, a Ponte Preta soltou uma nota oficial em que assegurava a permanência do jogador para a próxima temporada e negava ter sido procurado por Corinthians e Botafogo. De fato, os clubes não oficializaram propostas, mas a vontade do jogador é de não permanecer mais no clube campineiro.

Como não tem grande aporte financeiro, o Corinthians pode envolver outros jogadores na negociação. A diretoria da Ponte gostaria de manter o volante Maycon no clube, mas o diretor de futebol Flávio Adauto, já avisou que Fábio Carille vai contar com o garoto, que estava emprestado nesta temporada.

Fernando Garcia é o mesmo empresário de Marlone, que negocia a saída para o Atlético-MG. A boa relação do agente com o Corinthians pode ajudar na negociação e a expectativa é que a situação seja definida até a semana que vem. O objetivo da diretoria corintiana é ter a maior parte ou todo o elenco definido até o dia 11 de janeiro, quando o elenco viaja para os EUA onde disputará a Florida Cup.