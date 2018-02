Empresário quer Luís Fabiano na Europa Jose Fuentes, empresário do atacante Luís Fabiano, que nesta quarta-feira defendeu o São Paulo contra o Once Caldas, acha que chegou a hora de o atacante se transferir para o futebol europeu. Para o procurador, o principal jogador do clube paulista tem, aos 23 anos, maturidade suficiente para brilhar no Velho Continente, diferentemente do que ocorreu em 2000 e 2001, quando atuou pelo modesto Rennes, da França. De acordo com Fuentes, que nasceu na Espanha, mas vive no Brasil, é incomparável a visibilidade que um atleta tem na Europa. E, por isso, é preciso, em sua visão, aproveitar o momento em que as ofertas começam a surgir em grande quantidade para que um bom negócio seja feito. "Para explodir, o jogador tem de estar na Europa", afirmou. Dois bons exemplos saem do próprio São Paulo. Kaká, embora já fosse conhecido, tornou-se estrela internacional depois da transferência para o Milan, da Itália, e assegurou vaga de titular da seleção brasileira. Júlio Baptista era anônimo antes de ter sido contratado pelo Sevilla, da Espanha, e hoje já é reconhecido na Europa. A diretoria do Sevilha, que o levou por menos de US$ 3 milhões, não o negocia por menos de US$ 30 milhões. Uma preocupação que Luís Fabiano tinha há alguns meses não existe mais: o futuro na seleção. Foi convocado por Carlos Alberto Parreira para os últimos jogos da equipe pelas Eliminatórias e teve bom desempenho contra o Chile, há 10 dias, quando marcou o gol do empate por 1 a 1. Por isso, mesmo que tenha um pouco de dificuldade de adaptação numa eventual mudança para a Europa no início, não será tão prejudicado. Já mostrou ter condições de jogar ao lado de Ronaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho. O artilheiro isolado da Libertadores mantém o discurso dos últimos meses. "Estou feliz no São Paulo, não tenho pressa em ir para a Europa." Mas comenta com amigos que defender uma agremiação como o Barcelona seria excelente para sua carreira. O Barça, por sinal, é seu preferido, embora, até agora, a melhor proposta tenha sido do Porto, de Portugal - cerca de US$ 15 milhões. Diretores do Porto devem se reunir, na próxima semana, com o presidente Marcelo Portugal Gouvêa, na capital paulista, para iniciar de forma oficial as negociações. Juvenal Juvêncio, diretor de Futebol, voltou a assegurar, em Manizales, que o clube não o libera por menos de US$ 20 milhões, valor da multa rescisória do contrato. É bem possível, no entanto, que algum europeu se aproxime bastante dessa quantia. São os comentários no Velho Continente. Até a Juventus, de Turim, que renovou contrato com o francês Trezeguet, ameaça entrar na briga. Já há muita gente no São Paulo que duvide da permanência de Luís Fabiano no Morumbi, embora haja a possibilidade de o atacante ficar até o fim do ano, mesmo que seja negociado. O nascimento de sua primeira filha, Giovanna, programado para esta quinta-feira, pode segurá-lo por mais algum tempo no País.