Empresário tem mina de ouro nas mãos O empresário Wagner Ribeiro tem uma mina de ouro nas mãos. É o procurador de Kaká, um campeão mundial de 20 anos, e de Robinho, o garoto de 18 que comandou o Santos na conquista do título brasileiro. São jogadores que encabeçam todas as listas de prováveis futuras transações para o futebol europeu. Negócios que podem ficar em torno de US$ 40 milhões, sem surpreender o mercado futebolístico. Kaká joga hoje, em Madri, pela seleção do ?resto do Mundo?, contra o Real Madrid. Fora de campo, Wagner também estará trabalhando, fazendo contatos, abrindo as possibilidades de transação. Leia mais no Jornal da Tarde