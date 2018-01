Empresário tem proposta por Luís Fabiano O empresário de Luís Fabiano, o espanhol Jose Fuentes, declarou, nesta segunda-feira, ter recebido uma proposta oficial pelo jogador e disse que já a repassou ao presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa. Fuentes chegou a dizer que aguarda uma posição da diretoria são-paulina até sexta-feira. "Mas as partes pediram para manter sigilo ." No fim da tarde, porém, o procurador mudou o discurso, provavelmente preocupado com a repercussão que poderia causar. Gouvêa negou, nesta segunda-feira, ter, em mãos, essa oferta concreta, mas, domingo, em Campinas, havia admitido ter recebido proposta pelo atleta. "Estamos analisando", disse à Rádio Globo, pouco antes do início do jogo em que o São Paulo venceu o Guarani por 1 a 0. O Barcelona, que pode perder o atacante Patrick Kluivert, seria um dos interessados. De acordo com pessoas ligadas à diretoria, porém, o assédio vem também do futebol da Alemanha. Especula-se que a proposta gira em torno de US$ 4 milhões e que o clube ficaria com uma parte do dinheiro em futura negociação. Gouvêa garante, no entanto, que, por esse valor, não aceita perder seu principal jogador. Quer cerca de US$ 15 milhões, valor da multa rescisória do contrato. Há algumas semanas, o presidente afirmou que achava muito difícil passar o meio do ano sem receber nenhuma proposta por Luís Fabiano . "Ele é o maior artilheiro do futebol brasileiro, que é o atual campeão do mundo", justificou. E, embora tenha lembrado que uma negociação aliviaria a situação financeira do São Paulo, comentou que sua intenção, neste ano, era mantê-lo no elenco . "A principal meta da minha gestão é levar o time de volta à Libertadores." O jogador não esconde que deseja voltar à Europa, apesar de se dizer "muito satisfeito" no Morumbi. "Só que precisa ser para um grande clube, não para uma equipe média." Luís Fabiano, artilheiro do São Paulo no Brasileiro, com 11 gols, não se deu bem no Rennes, da França, onde jogou por mais de uma temporada. Não ao convite - Kaká recebeu convite para participar do jogo beneficente entre Unicef e Fundação Luis Figo, em Portugal, onde estarão presentes vários craques, como Zidane, Roberto Carlos e Beckham. Pela fase difícil que passa no São Paulo, ele achou melhor ficar no Brasil e seguir se preparando para a partida de sábado, contra o São Caetano.