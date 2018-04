Empresário vê ida para Milan como 'melhor solução' para Tevez

Sem espaço para continuar no Manchester City, onde se envolveu em seguidas confusões, o atacante argentino Carlitos Tevez procura um novo clube para jogar. Segundo o seu empresário, o iraniano Kia Joorabchian, a melhor solução para o futuro do jogador é acertar transferência para o Milan, com quem ele abriu negociação na última quinta-feira.

Famoso pela polêmica parceria que fez com o Corinthians, quando comandava a MSI, Kia teve uma reunião na quinta-feira com o vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, para negociar uma possível transferência de Tevez. "Foi uma conversa produtiva, que me deixou feliz", revelou o iraniano, em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport.

"O Milan é a melhor solução no momento, é a sua primeira opção. Carlos quer vestir a camisa do Milan", afirmou Kia, lembrando que outros clubes italianos já mostraram interesse no atacante argentino, como Juventus e Inter de Milão. O empresário iraniano ainda disse que o problema do jogador no Manchester City é exclusivamente com o técnico Roberto Mancini.

Tevez está sem jogar desde o começo de setembro, quando estava no banco de reservas e se recusou a entrar em campo nos minutos finais do jogo contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões da Europa. Mancini ficou irritado com a atitude do jogador, que acabou afastado do elenco por duas semanas e ainda foi multado pela indisciplina.

Desde então, Tevez não foi mais aproveitado pelo Manchester City. Para completar, o atacante viajou para a Argentina no começo de novembro e "abandonou" o clube inglês, o que inviabilizou definitivamente o seu retorno. Antes disso, porém, ele já tinha pedido duas vezes neste ano para ser negociado, pois estava insatisfeito na Inglaterra.

Agora, o futuro de Tevez ainda é incerto, mas certamente não será no Manchester City. Segundo a imprensa europeia, o clube inglês estaria pedindo 4 milhões de euros para emprestar o atacante até o final da temporada e, depois, mais 20 milhões de euros para vendê-lo em definitivo. Além disso, ele ganha salários de 10 milhões de euros por ano.

O Corinthians, onde Tevez fez enorme sucesso na conquista do título brasileiro em 2005, já manifestou interesse em contratá-lo novamente. A diretoria corintiana chegou a fazer uma proposta oficial em julho, quando o argentino pediu para ir embora do Manchester City, mas o clube inglês recusou. Agora, sonha com um retorno em janeiro, mas será difícil.