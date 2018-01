Empresários de Ronaldo são libertados Presos desde o dia 2 de junho, os empresários Alexandre Martins e Reinaldo Pitta, procuradores do jogador Ronaldo, do Real Madrid, foram libertados nesta quinta-feira à noite do presídio Ary Franco, em Água Santa, zona norte do Rio. Envolvidos no escândalo de fiscais e auditores da Receita Federal suspeitos de terem desviado US$ 33,4 milhões dos cofres públicos para contas em bancos suíços, eles são acusados de envio ilegal de dólares para o exterior e de lavagem de dinheiro, e foram beneficiados por um habeas-corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília. Além de Ronaldo, Martins e Pitta são procuradores de mais de cem outros jogadores de futebol.