Empresários europeus de olho no Paulista A boa fase do Paulista na Série B do Brasileiro, além da conquista do vice-campeonato paulista deste ano, tem atraído o interesse de empresários e clubes europeus. Alguns deles estiveram presentes no estádio Jaime Cintra, no domingo, para acompanhar a vitória do time sobre o Ceará por 2 a 1. Um dos primeiros jogadores que podem deixar Jundiaí é o zagueiro Danilo. Os empresários foram recebidos pelo presidente do clube, Eduardo dos Santos Palhares, que considerou normal esse interesse. "Nosso time vem se destacando nas últimas competições. Vários jogadores têm mantido a regularidade, o que resulta em conquistas dentro de campo. Nada mais natural que isso chame a atenção dos clubes brasileiros e também estrangeiros. Estamos abertos a conversar com todos os interessados", revelou o dirigente. Ainda na noite de domingo, Eduardo Palhares esteve reunido com Danilo e sua família. Ele vem sendo sondado por clubes da Suíça e da Espanha. Por outro lado, o Paulista ficou satisfeito com a permanência do volante Fábio Gomes no Palmeiras. Ele não seria aproveitado no Paulista. O presidente Eduardo Palhares confirmou ainda que tenta driblar os entraves burocráticos para firmar a parceria com o PSV Eindhoven, da Holanda. Pela Série B, o Paulista volta a campo na sexta-feira, contra o Caxias, fora de casa. O time se reapresentou nesta segunda-feira à tarde e já realizou o primeiro treino da semana, sob o comando do técnico Vágner Mancini. O time de Jundiaí é vice-líder, com 15 pontos.