Empresários paralisam negociação para venda de Lucas Veríssimo pelo Santos

A negociação de Lucas Veríssimo pelo Santos com o Spartak Moscou não deverá mais acontecer. Nesta sexta-feira, as empresas MGS Sports e AIRC Sports, que representam o jogador, divulgaram um comunicado em que afirmam ter paralisado as conversas por causa da tentativa de outros empresários de se passarem por representantes do jogador, ação que os prejudicariam, além dos times envolvidos em uma possível transferência.

"As negociações foram paralisadas por nossa parte por termos nossa imagem e a imagem de Lucas Veríssimo denegridas ao longo desta arrastada negociação. Voltaremos a conversar apenas quando a situação for esclarecida tanto para o jogador quanto para o clube detentor de seus direitos econômicos. Lamentamos profundamente a ação de pessoas preocupadas apenas em seus interesses pessoais, faltando com respeito a nós, ao Santos e ao próprio atleta, peça chave na negociação e consequentemente o maior prejudicado ao longo das tratativas", afirmou o empresário Aparecido Inácio em comunicado divulgado no Facebook.

A negociação entre Santos e Spartak Moscou se arrasta há algumas semanas, sendo que a saída de Lucas Veríssimo chegou a ser dada como certa. Agora, porém, os empresários do jogador se irritaram com a participação de outros agentes nas conversas e as interromperam, o que deve fazer com que o zagueiro permaneça no time.

"Após muitos desencontros, nós da MGS Sport e AIRC Sports e também em nome de nosso cliente Lucas Veríssimo, viemos a público lamentar a tentativa desenfreada de intermediários buscando prejudicar a transferência do atleta ao Spartak Moscou, da Rússia. Desde o princípio da negociação, muitos agentes tentaram se passar por representante do jogador santista baseados em muitas inverdades, ignorando o fato de que seus representantes legais são Marcos Ribeiro e Aparecido Inácio", acrescentou o empresário.

Lucas Veríssimo terminou 2017 como titular absoluto do Santos, com 59 jogos disputados. Nesta temporada, ele se lesionou logo no jogo de estreia no Campeonato Paulista e desde então está afastado do time, pois ainda se recupera de um edema na coxa, além de estar com o futuro incerto.