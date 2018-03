Empresários preocupam Corinthians A boa fase do Corinthians, principalmente dos jovens jogadores, como Gil e Ewerthon, está chamando a atenção dos empresários do mundo todo e preocupando a diretoria do clube. Sites europeus vêm divulgando, nos últimos dias, que Ewerthon, por exemplo, estaria na mira do Barcelona, da Espanha, e do Milan, da Itália. Os dirigentes trataram de alertar os atletas e dizer a eles que tudo não passa de especulação e "plantação" dos homens de negócio do futebol. "Os jogadores ficam entusiasmados quando vêem que há interesse de um clube do exterior, mas a maioria desses casos é plantada por agricultores, e isso é prejudicial", afirmou o vice-presidente de Futebol, Antônio Roque Citadini. "Se um clube quer contratar um jogador, seus dirigentes enviam um fax diretamente e não mandam representantes." No domingo, o Morumbi recebeu muitos empresários para ver as revelações do Alvinegro. A possibilidade de um desses empresários oferecer Ewerthon e Gil a clubes europeus é grande, mas a diretoria corintiana avisa que não aceitará nenhuma proposta por eles. "Eles têm contrato e vão cumpri-lo", garantiu Citadini. Vitória fora de campo - Os corintianos não conseguiram vencer o Santos no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Paulista, mas comemoraram um bom resultado fora de campo. Segundo Citadini, a partida de seu time rendeu uma audiência média de 39 pontos para a TV Globo, que transmitiu o clássico. A emissora conseguiu bater o SBT, que ficou com apenas 17. Nas últimas semanas, a Globo vinha perdendo de sua rival no horário. A constatação reforça a tese da diretoria do clube de se pagar cotas de televisão conforme a audiência por jogo de cada time. Na primeira batalha, o Corinthians saiu vitorioso. Em reunião do Clube dos 13, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Vasco receberão uma recompensa maior que os outros para terem seus jogos televisionados. "No próximo ano vamos lutar para conseguir ainda mais", informou Citadini.