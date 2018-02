Empresários querem alterar Lei Pelé Para resguardar seus direitos e evitar a possibilidade de mais conflitos na Justiça Comum, a Associação Brasileira de Agentes de Futebol (Abaf) vai encaminhar um documento ao Senado na tentativa de impedir que o artigo 28, parágrafo 7º da Lei Pelé, seja aprovado em sua redação original. Nele, fica estabelecido que os profissionais podem firmar contratos com jogadores para representá-los pelo período de um ano. Pelo estatuto da Fifa, o período é de dois anos. "Acho que eles vão entender e modificar o artigo. O estatuto da Fifa rege todo o mercado internacional e não podemos estar em desacordo", disse o advogado da Abaf, Marcos Motta. "Caso insistam na inclusão do artigo em seu texto original, os agentes estrangeiros poderão fechar contratos mais longos com os jogadores brasileiros." Em reunião desta quinta-feira, na sede da Abaf, na Barra da Tijuca, 18 dos principais agentes de futebol do Brasil decidiram que o presidente da entidade Léo Rabello tentará agendar um encontro com a comissão do Senado encarregada do assunto. A intenção é a de que o documento dos agentes seja entregue no início da próxima semana.