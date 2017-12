Empresas exploram seguro para atletas Os "atletas da bola" (jogadores de futebol, vôlei e basquete) já têm à disposição no mercado um seguro de vida e um plano de previdência complementar (aposentadoria) formatados para suas realidades específicas. É o que garantem a Canada Life Pactual e a Combined Seguros Brasil, que acabam de lançar o "Capital Esportivo", de olho em um segmento que consideram ainda pouco explorado. "Criamos um produto exclusivo para os atletas, ao contrário de outras seguradas em que o produto é adaptado", sustenta o gerente comercial da Canada Life, Sidney Leone, responsável pelo desenho do plano de previdência. Segundo ele, as seguradoras, em geral, não oferecem planos deste tipo, devido aos riscos envolvidos na rotina dos atletas, mais propensos a contusões e afastamentos na comparação com os demais profissionais. Leone conta que a iniciativa do "Capital Esportivo" nasceu a partir de uma necessidade sentida pelo Sindbol (Sindicato das Associações de Futebol Profissional do Estado de São Paulo) e pelo Sapesp (Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo) de oferecer uma cobertura específica para o s jogadores. O seguro de vida dos atletas, cuja mensalidade é de R$ 59, prevê o pagamento de uma indenização de R$ 100 mil aos beneficiários em caso de falecimento do jogador. No caso de invalidez total ou parcial, o valor dobra para R$ 200 mil. O programa prevê ainda uma espécie de diária para o jogador que tiver de ficar afastado dos treinos e jogos por mais de 15 dias, em virtude de acidente ou doença. De acordo com Leone, a renda recebida depende do tempo de afastamento do jogador (o prazo limite é de 6 meses). "No primeiro mês ele recebe R$ 1500. Se até o 180º dia estiver afastado, receberá só R$ 250." Para o executivo, essa graduação impede que o atleta "se aproveite do seguro". O gerente da Canada explica que o principal público-alvo do "Capital Esportivo" serão os 95% dos atletas que ganham menos de R$ 5 mil por mês. "No entanto, queremos chegar nos outros 5%, que são o filão mais atrativo", destaca. Segundo ele, a minoria que recebe salários astronômicos será tratada como caso específico, devido ao capital envolvido no seguro. "No caso do Ronaldinho, por exemplo, uma indenização de R$ 200 mil por invalidez não é nada. Ele inflaciona o mercado de seguro", brinca. Além do seguro de vida, a Canada e a Combined Seguros oferecerão também planos de previdência complementar destinados apenas a atletas filiados a uma associação ou clube. "Parte das aplicações será necessariamente feita por essas entidades", explica Leon e, "e às seguradoras caberá um valor de 0,7% sobre cada contribuinte para administrar a aposentadoria", esclarece. Serão disponibilizados 7 tipos de fundos de renda fixa e variável para atender tanto o perfil conservador quanto o agressivo. "São excelentes aplicações financeiras, porque todos os 7 fundos estão entre os 10 mais rentáveis", informa. "Além disso, ao contrário do que acontece nos fundos tradicionais, em que seu rendimento é tributado de 10% a 20% a cada 30 dias, nos fundos que estamos comercializando, quem contribuir com até 12% de sua renda anual não será tributado". Ele frisa que o tributo só incidirá no momento do resgate da renda, variando de acordo com a tabela do Imposto de Renda (IR). Leone destaca que o dinheiro pode ser resgatado parcial ou integralmente e que a cada 60 dias o contribuinte pode fazer modificações, como por exemplo, alterar o beneficiário, sacar, depositar ou decidir se quer converter sua aplicação em renda. Para Leone, a compra de um seguro e vida e aposentadoria é estratégica. "Além de abrir a oportunidade de levar a educação financeira para o atleta, o clube pode utilizar os planos como barganha na hora de comprar ou reter um jogador, que pensará duas vezes antes de deixar o clube", acredita. A Canada Life e a Combined Seguros esperam abocanhar 50% dos 3 mil a 4 mil atletas existentes no Estado de São Paulo no prazo de 12 meses.