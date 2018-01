Emprestado ao Palmeiras, Marcos Rocha agradece Atlético-MG: 'Apenas um até logo'

Horas após ser anunciado como reforço do Palmeiras, em uma troca por empréstimo de um ano que envolveu a chegada de Róger Guedes ao Atlético Mineiro, o lateral-direito Marcos Rocha se despediu do clube onde iniciou a sua carreira e dos seus torcedores. E ele concluiu a mensagem, publicada nas redes sociais, com uma "promessa" de voltar ao clube: "É apenas um até logo", escreveu.

"Fica aqui o meu agradecimento por essas seis temporadas consecutivas, onde eu tentei honrar essa camisa e levar alegria para todos vocês, torcedores e admiradores do meu trabalho, funcionários e amigos. Peço desculpas por qualquer coisa (nem tudo que vocês vão ouvir é verdade). Tenho 12 anos de clube, entre idas e vindas, e é apenas um 'até logo'. ObriGalo a todos", disse, na publicação no seu perfil no Instagram.

O acordo firmado com o Palmeiras realmente dá a possibilidade a Marcos Rocha de voltar a defender o Atlético-MG, afinal, quando o acordo se encerrar, o lateral terá mais um ano de contrato com o clube, pois o vínculo foi renovado até o final de 2019 antes do anúncio da troca por empréstimo.

Independentemente disso, Marcos Rocha deixa o Atlético como um dos jogadores mais identificados com o clube na sua história recente, tanto que ele superou a marca de 300 partidas disputadas. Formado nas divisões de base do clube, ele teve passagens por empréstimo por Uberlândia, CRB, Ponte Preta e América Mineiro.

Titular absoluto da lateral direita atleticana nos últimos anos, Marcos Rocha foi campeão da Copa Libertadores em 2013, da Recopa Sul-Americana em 2014, da Copa do Brasil em 2014 e do Campeonato Mineiro em 2012, 2013, 2015 e 2017, além de ter sido convocado em algumas oportunidades para a seleção brasileira. E essa trajetória foi relembrada por ele no seu texto de despedida.

"Não tenho palavras pra descrever tudo que sinto, que penso e que tenho pra dizer sobre o tamanho da minha gratidão e carinho por você, Atlético. Me deu a chance de chegar onde nunca imaginei, ser campeão de diversos títulos, chegar à seleção brasileira, ser por diversas vezes o melhor lateral-direito do Brasil, a viver o melhor do futebol, todas as vitórias que juntos conseguimos e o que aprendemos a cada derrota", comentou.

Ao mesmo tempo, porém, Marcos Rocha fez outra publicação para celebrar o acerto com o Palmeiras e o início de uma nova fase na sua carreira. "Torcedor palmeirense, estou muito feliz com o acerto e motivado para que o ano de 2018 seja muito especial. Obrigado a todas as mensagens de apoio! Contem comigo!", escreveu o lateral.