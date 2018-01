Emprestado pela quarta vez, Lucas Piazon vai jogar pelo Reading

Ainda não será desta vez que Lucas Piazon vai receber uma chance no elenco principal do Chelsea. Nesta segunda-feira, no penúltimo dia da janela de transferências na Inglaterra, o clube londrino anunciou o empréstimo do jovem atacante brasileiro para o Reading, clube que disputa a segunda divisão do Campeonato Inglês.

Esta é a quarta vez que Piazon é emprestado desde 2013. O atacante, que só não chegou a jogar 200 minutos com a camisa do Chelsea, passou primeiro pelo Málaga, na segunda metade da temporada 2012/2013. Depois, ficou um ano no Vitesse, da Holanda, onde marcou 11 gols jogando como titular.

Na temporada passada, o brasileiro foi repassado ao Eintracht Frankfurt, participando de 22 partidas do Campeonato Inglês. Agora, o Chelsea, que pagou cerca de 7 milhões de euros ao São Paulo quando ele ainda tinha 17 anos, vai monitorá-lo mais de perto. Afinal, Reading fica a pouco mais de 60km de Stanford Bridge.

Pela seleção brasileira, Piazon jogou o Sul-Americano e o Mundial Sub-17 de 2011, como principal nome do elenco. No ano passado, foi convocado para disputar o Torneio de Toulon. Em julho, participou dos Jogos Pan-americanos, com o time sub-22.