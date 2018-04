Emprestado pelo City, Nastasic assina em definitivo com o Schalke

O Schalke 04 anunciou nesta quarta-feira que chegou a um acordo com o Manchester City para contratar o zagueiro Matija Nastasic de forma definitiva. O jogador estava emprestado pelo time inglês desde janeiro, agradou e por isso os alemães correram para acertar o acordo até junho de 2019.

"Eu estou orgulhoso e feliz por permanecer no Schalke", declarou o jogador de 21 anos. "O time fez de tudo para me receber muito bem desde o primeiro dia, eu me tornei imediatamente parte da equipe. No futuro, eu gostaria de nos ajudar a alcançar os objetivos como um time."

O anúncio do Schalke foi feito no dia seguinte da emocionante vitória por 4 a 3 sobre o Real Madrid na Espanha, que não serviu para classificar a equipe alemã às quartas de final da Liga dos Campeões. O desempenho de Nastasic nas duas partidas contra os madrilenhos, aliás, ajudou os dirigentes a se decidirem pela permanência.

Os valores da negociação não foram divulgados. O certo é que Nastasic não tinha muito espaço no City, onde chegou em 2012 após se destacar pela Fiorentina. No time inglês, no entanto, sofreu com a concorrência e uma sequência de lesões e não conseguiu se firmar entre os titulares. Mesmo assim, é convocado para a seleção sérvia desde os 18 anos e já atuou em 16 partidas defendendo seu país.