Emprestado pelo Flamengo, goleiro Paulo Victor é apresentado em clube da Turquia

O goleiro Paulo Victor, de 30 anos, já tem uma nova casa. Nesta quinta-feira, o jogador foi apresentado no Gaziantepspor, apenas o lanterna da atual edição do Campeonato Turco, após a conclusão da negociação com o Flamengo que definiu o empréstimo do brasileiro ao clube da Turquia por um ano e meio, até o final da temporada 2017/2018 do futebol europeu.

Antes de deixar o Rio de Janeiro no último final de semana - Paulo Victor nem viajou para o amistoso contra o Vila Nova, em Goiânia, no sábado passado -, o ex-camisa 48 do Flamengo estendeu o seu contrato com o clube carioca até 2019. Ao fim do empréstimo - o clube só terá de pagar os salários -, o Gaziantepspor tem a opção de compra dos direitos econômicos do goleiro brasileiro.

Na Turquia, Paulo Victor terá a companhia de outros dois ex-flamenguistas: o zagueiro Wallace e o meia argentino Lucas Mugni. Em seu Facebook, o goleiro se despediu da torcida do Flamengo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Fala, Nação. Foram 12 anos juntos. 11 anos só no time profissional da torcida mais apaixonada do mundo. Entre tristezas e alegrias nosso relacionamento sempre foi marcado por muito respeito. Eu entrei com a dedicação, empenho e garra, e vocês em troca sempre estiveram ao meu lado. É hora de um até logo. Chegou a vez de eu tentar uma oportunidade fora do país", afirmou Paulo Victor.

"Mas não tinha como sair, mesmo que temporariamente, sem agradecer. Obrigado a todos torcedores, jogadores, funcionários do clube, diretores, conselheiros, diretores e presidentes. Tenho certeza que vocês estarão sempre comigo. Como essa família de Flamenguistas que me pediu uma foto momentos antes de eu embarcar para Turquia. Impressionante como vocês estão em todos os lugares", completou o goleiro.

Paulo Victor foi formado nas categorias de base do Flamengo e, após ser promovido ao time principal em 2007, ficou cinco anos na reserva. Só foi receber as primeiras oportunidades em 2012. Depois, voltou ao banco de Felipe. Ele só foi se firmar como titular em 2014, mas em 2016 perdeu a posição para Alex Muralha, que chegou do Figueirense para assumir a posição e ganhar um lugar até na seleção brasileira.