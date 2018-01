Emprestado pelo Flamengo, Jonas fica no Coritiba até o fim de 2017

O Coritiba anunciou nesta terça-feira a contratação de mais um reforço. Trata-se do volante Jonas, que chega ao Couto Pereira emprestado pelo Flamengo até o fim da temporada 2017. Ele estava no Dínamo Zagreb, da Croácia, e já passou por exames médicos antes de assinar contrato.

"A expectativa é das melhores possíveis. Eu estou muito feliz de estar aqui e agora é dar o melhor. Eu vim para somar. Se Deus quiser, eu vou ajudar o Coritiba a conquistar grandes títulos", disse Jonas, se apresentando com um jogador que tem como principal característica "marcar e roubar a bola".

Jonas tem 25 anos e, após começar a carreira no Piauí, se destacou no Sampaio Corrêa, disputando as Séries B e C do Brasileirão. Comparado ao alemão Schweinsteiger, foi contratado pelo Flamengo no começo de 2015. Em 2016, foi emprestado à Ponte Preta, onde disputou o Paulistão como titular, e depois cedido ao Dínamo Zagreb.

O Coritiba também estaria próximo de acertar com Rildo, do Corinthians, ao mesmo tempo em que deve perder o também atacante Kazim para o time paulista. Além dele, Raphael Veiga já foi confirmado pelo Palmeiras.