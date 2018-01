Emprestado pelo Palmeiras, Raphael Veiga comemora acerto com o Atlético-PR

Emprestado pelo Palmeiras, o meia Raphael Veiga foi oficializado pelo Atlético Paranaense na manhã desta quinta-feira como novo reforço. O jogador, que chega por empréstimo até o final da temporada 2018, comemorou o acerto com o clube paranaense.

"Estou muito feliz pela oportunidade que o Atlético abriu para mim neste ano. Fiquei bastante encantado com a estrutura. Espero que 2018 seja vitorioso para todos nós", disse Veiga ao site oficial do clube paranaense.

Revelado pelo Coritiba, grande rival do Atlético-PR, e contratado pelo Palmeiras no início de 2017 como grande aposta, Veiga não conseguiu ter sequência no time paulista e espera ser mais utilizado no novo clube. "Sei que muito do que vai acontecer no meu ano depende de mim, do que eu apresentar em campo. Mas espero ter uma sequência de jogos", afirmou o novo reforço atleticano.

Veiga não conseguiu emplacar no Palmeiras muito por conta da grande concorrência que tinha no meio de campo, setor onde atua. Presente em 20 partidas na temporada passada e autor de um gol, ele disse que prefere jogar no meio mas garantiu que pode se adaptar a outras posições e funções.

"Sou meio-campo e já atuei pelas ‘beiradas' e pelo centro. Eu me sinto muito seguro em atuar pelo centro, que foi onde joguei mais tempo. Mas onde me colocarem eu vou me adaptar o mais rápido possível", garantiu.