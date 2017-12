Emprestado pelo São Paulo, Reinaldo é apresentado na Chapecoense

Mantendo a rotina dos últimos dias, a Chapecoense esperou que toda a burocracia fosse resolvida para, nesta sexta-feira, apresentar mais dois reforços que já vinham treinando com o elenco: o volante Moisés, do Grêmio, e o lateral-esquerdo Reinaldo, do São Paulo. Ambos foram emprestados.

Em sua primeira declaração como jogador da Chapecoense, o lateral, que foi bem pela Ponte Preta no Brasileirão do ano passado, pediu união para ajudar o clube de Chapecó. "Não só nós jogadores, a gente vai precisar da ajuda de todos vocês (jornalista). Vai ser um ano difícil, mas a gente vai dar nosso melhor para conquistar o objetivo que a gente almeja neste ano", afirmou.

Ele deve disputar posição com Diego Renan, ex-Cruzeiro, que foi contratado depois de também fazer um bom Brasileirão, pelo Vitória. "Vai ser uma briga sadia. Cada posição tem que ter dois jogadores de qualidade que possam jogar, porque vai ser um ano longo", comentou Reinaldo, que já trabalhou com Vagner Mancini no Sport, em 2012.

Já Moisés chega para brigar por uma vaga no meio-campo. Ele também ficará emprestado por um ano ao time de Chapecó e chega recomendado por Rui Costa, atual diretor-executivo da Chapecoense, que o conhecia quando tinha esse mesmo cargo no Grêmio.

Ao ser apresentado, o jogador de 22 anos, falou sobre a responsabilidade de chegar à Chapecoense neste momento e elogiou a política de contratações do clube. "É uma responsabilidade muito grande para todos nós. Temos que representar todos aqueles quer partiram. É uma honra muito grande. O elenco foi escolhido a dedo. Pelo diálogo do dia a dia dá para ver que o grupo é bem fechado. Todo mundo sabe a responsabilidade de estar aqui. Vamos honrar essa camisa", garantiu.

O clube já apresentou os seguintes jogadores: o goleiro Elias, o lateral-direito Zeballos, os zagueiros Douglas Grolli e Luiz Otávio, o lateral-esquerdo Reinaldo, os volantes Andrei Girotto, Moisés e Amaral, os meias Nadson e Dodô e os atacantes Niltinho, Rossi e Osman.