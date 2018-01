Empréstimo de Mendoza dá R$ 365 mil ao Corinthians

O Corinthians vai ganhar até o fim do ano US$ 100 mil (R$ 365 mil) com o empréstimo do colombiano Mendoza para o Chennaiyin, da Índia. Esse foi o valor que o clube acertou receber para liberar o atacante, ainda com contrato vigente. O colombiano, que ganha salário de cerca de R$ 100 mil por mês, passará a ganhar quatro vezes mais – o salário será pago integralmente pelos indianos.

Sem espaço no Corinthians, Mendoza pediu para ser emprestado ao Chennaiyin, clube que defendia antes de ir para o Parque São Jorge. O atacante foi útil ao time em algumas partidas, mas não caiu nas graças de Tite. Sempre foi uma das últimas opções do treinador, mesmo depois das saídas de Emerson e Guerrero para o Flamengo.

Mendoza chegou ao Corinthians no início da temporada em uma operação sem custos para o clube brasileiro. Como o campeonato na Índia tem apenas três meses de duração e o contrato do atacante com o Chennaiyin estava no fim, o Corinthians não precisou pagar pela transferência. Com o Alvinegro, o contrato de Mendoza tem quatro anos de duração.

Representantes de Mendoza trabalham para que ele não volte ao Brasil em 2016 após o fim do empréstimo com o Chennaiyin. A ideia é levar o jogador para a Europa em janeiro. Como o contrato com o Corinthians vence apenas em dezembro de 2018, o clube ficaria com uma parte do valor da futura transação. O Corinthians não pensa em sua volta.