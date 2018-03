Empréstimo foi ?socorro?, diz Farah O presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Eduardo José Farah, justificou como "socorro emergencial para salvar uma co-irmã" as razões da federação para emprestar R$ 1,5 milhão à Federação Mineira de Futebol. No empréstimo o presidente da FMF, Elmer Guilherme Ferreira, deu como garantia a sede da entidade e apresentou como avalistas, além dele próprio, toda a sua família que também faz parte do quadro de funcionários da federação mineira. Para o relator da CPI, senador Geraldo Althoff (PFL-SC) "a lei 9.532 impede a Federação Paulista de atuar como uma instituição bancária. Zelar pelo futebol paulista deve ser a função da federação e não emprestar dinheiro", contestou Althoff. Sobre o papel do Clube dos 13, Farah disse que ele é "um clube privê que só traz prejuízos para o futebol brasileiro e que tem agido como uma instituição danosa para o esporte".