Emre Can sofre lesão no joelho e não joga mais pelo Liverpool na temporada

Brigando pelo título da Liga Europa e pela classificação às competições europeias da próxima temporada a partir do Campeonato Inglês, o Liverpool não poderá contar com um dos seus principais jogadores, o alemão Emre Can. O jogador sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho e deverá ficar afastado dos gramados por cerca de seis semanas.

De acordo com comunicado emitido neste sábado pelo Liverpool, o jogador se machucou durante a história vitória sobre o Borussia Dortmund, quinta-feira, na Inglaterra, que classificou o clube à semifinal da Liga Europa.

O curioso é que o Liverpool afirmou, em nota, que "o retorno antes do fim da temporada ainda não foi descartado", ainda que o próprio clube tenha previsto o retorno do jogador para daqui a seis semanas. A final da Liga Europa está marcada para 18 de maio, na Basileia, na Suíça.

Aos 22 anos, Can participou de 46 partidas nesta temporada e é titular absoluto da equipe do técnico Jürgen Klopp. A ausência dele pode ampliar o espaço do brasileiro Lucas Leiva, que o substituiu no jogo de quinta.