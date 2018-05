Emre Can treina e deve reforçar o Liverpool na final da Liga dos Campeões

O Liverpool poderá ganhar um reforço para a decisão da Liga dos Campeões da Europa, sábado, contra o Real Madrid, em Kiev. Nesta segunda-feira, o volante Emre Can treinou com o restante do grupo do time inglês e agora vive a expectativa de reforçar a equipe após ficar mais de dois meses afastado dos gramados por causa de uma lesão nas costas.

Na última semana, o meio-campista viajou para Marbella, na Espanha, onde o elenco do Liverpool fez um período de treinamentos visando a decisão da Liga dos Campeões. Can é visto como a principal preocupação do técnico Jürgen Klopp para a final, mas a sua participação no treinamento desta segunda-feira deve representar um grande alento.

No treino aberto realizado no Anfield Road, Can parecia estar em boa forma. E, inclusive, chamou a atenção nesta segunda-feira por um carrinho dado no zagueiro holandês Virgil van Dijk durante uma roda de "bobinho".

"Dez dias atrás, eu não achava que era possível que ele pudesse fazer o que ele fez hoje. Isso é realmente positivo, mas temos que esperar novamente. É muito legal tê-lo de volta no grupo", afirmou Klopp.

O meio-campista James Milner ficou de fora do último jogo do Liverpool no Campeonato Inglês, em 13 de maio, contra o Brighton, por causa de uma lesão muscular, mas também participou do treinamento.

A expectativa é para que Klopp escale o Liverpool com um trio de meio-campistas formado por Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum e Milner contra o Real Madrid. Can também seria uma opção para o setor, enquanto Alex Oxlade-Chamberlain vai ficar de fora da final por estar contundido.