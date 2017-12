Encalhado, Mascote da Copa leva fabricante à falência O fabricante alemão de souvenir Nici AG, que tem os direitos exclusivos de produção da mascote da Copa do Mundo da Alemanha, o leão Goleo, abriu falência nesta terça-feira no Tribunal de Primeira Instância de Coburg, segundo informou um assessor do órgão. Os problemas financeiros da Nici se devem, principalmente, às fracas vendas do mascote de pelúcia. A empresa pagou 28 milhões de euros (cerca de R$ 74,48 milhões) e pretende vender os direitos de fabricação para algum concorrente alemão. Goleo, um leão sorridente e com uma grande juba, tem sido comercializado por 19,95 euros (cerca de R$ 53). Ele veste uma camisa antiga da seleção alemã, com o número 6 nas costas. O mascote foi apresentado no dia 13 de Novembro de 2004, em Leipzig, por Franz Beckenbauer, presidente do Comité Organizador do Mundial. O mascote tem uma companheira conhecida como Pille, uma bola falante. Criada em 1986, a Nici AG é uma empresa familiar e conta com 550 trabalhadores em todo o mundo. A empresa gerou 155 milhões de euros, em 2005, e está localizada no município de Altenkunstadt, no estado da Baviera.