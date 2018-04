Encontrada cápsula da bala que matou torcedor da Lazio

Foi encontrada a cápsula do projétil que matou o torcedor da Lazio Gabriele Sandri, neste domingo, no acostamento da Estrada A1. O artefato é compatível com as balas utilizadas pela polícia. Veja também Ministra pede suspensão de jogos na Itália nas próximas semanas O chefe da polícia de Arezzo, Vincenso Giacobbe, declarou a jornalistas que "a cápsula foi encontrada no interior do corpo, durante a autópsia realizada no domingo. Ela perfurou o pescoço e é compatível com as nossas. Achamos um cartucho, estamos procurando um segundo". Um comerciante que estava na mesma área de descanso da auto-estrada onde se encontravam as duas patrulhas da polícia rodoviária disse, em depoimento à polícia de Roma, que o policial "disparou empunhando a pistola com ambas as mãos, e os braços estavam esticados."