Encontro consolida formação da Liga A mansão em estilo normando na Avenida Brasil, perto do cruzamento com a Rua Venezuela, receberá hoje os dirigentes dos principais clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo. O anfitrião é Eduardo José Farah, presidente da Federação Paulista de Futebol. O "almoço de confraternização", como define o dirigente, é o primeiro encontro oficial para a formação da Liga Rio-São Paulo. Os presidentes receberão uma minuta dos estatutos da Liga para analisarem em casa. A primeira assembléia geral deverá ser convocada até o dia 15. Leia mais no Jornal da Tarde