Encostado, volante Rodrigo deixa Palmeiras e vira novo reforço do Sport

O Sport anunciou oficialmente nesta quinta-feira a contratação do volante Rodrigo, que está deixando o Palmeiras para atuar por empréstimo pelo time pernambucano até o final do ano. Vinculado ao Tombense, de Minas Gerais, o jogador irá chegar nesta sexta a Recife para realizar exames médicos e assinar contrato.

Ao anunciar o novo reforço, o Sport também revelou que o compromisso a ser firmado por Rodrigo terá uma cláusula que prevê a opção de compra do atleta por parte do clube após o término do período de empréstimo.

Após ser contratado pelo Palmeiras depois de se destacar com a camisa do Goiás em 2015, o volante fez parte do elenco que se sagrou campeão brasileiro pelo time paulista no ano passado. Porém, sem espaço na equipe alviverde já desde 2016, ele agora comemora a chance de poder atuar pelo Sport nesta temporada.

"Estou muito feliz com a oportunidade de defender o Sport. É mais um clube grande que aposta no meu futebol. A torcida é muito presente e empurra demais a equipe. Sei da responsabilidade de vestir essa camisa e farei isso com muita dedicação, vontade e profissionalismo", afirmou o atleta, já falando como jogador do Sport, em entrevista ao site oficial do clube.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rodrigo foi confirmado como novo reforço do Sport a dois dias de completar 23 anos de idade. Em 2016, ele defendeu a equipe palmeirense em apenas uma partida.