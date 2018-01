Enderson cobra reação imediata após 2ª derrota seguida do Fluminense

"É sempre importante vencer a próxima partida. O nosso plano era vencer fora de casa, mas o futebol não é uma ciência exata. O Inter, por exemplo, criou algumas chances claras e o gol saiu de um chute errado. Agora, não existe planejamento que não seja a vitória no próximo jogo", disse.

Em quinto lugar no Brasileirão, com 30 pontos, o Fluminense tentará reagir no próximo domingo, quando vai encarar o Figueirense no Maracanã. Para este duelo, porém, o time perdeu quatro jogadores: Marcos Júnior e Antônio Carlos, ambos expulsos diante do Inter, e Henrique e Diego Cavalieri, que receberam o terceiro cartão amarelo. Enderson reconheceu que o time precisará superar os problemas para voltar a vencer.

"Lamento muito. A gente tenta de todas as formas manter a base do time e já tínhamos alguns desfalques. Vamos tentar algumas alternativas. Precisamos nos preparar, pois é importante que o time reaja. Temos condição para isso e os times de cima têm tropeçado. Espero uma grande vitória no Maracanã para continuarmos firmes no nosso propósito no campeonato", afirmou.