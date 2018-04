Enderson confirma escalação do Grêmio para jogo contra o Juventude

PORTO ALEGRE - O técnico Enderson Moreira confirmou nesta sexta-feira à tarde a escalação do Grêmio que enfrentará o Juventude neste domingo, no Estádio Alfredo Jaconi, às 17 horas, em Caxias do Sul, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Sem mistério, o treinador não promoveu nenhuma novidade na equipe que ocupa a liderança do Grupo B da competição.

O time titular treinou com Marcelo Grohe; Pará, Rhodolfo, Bressan e Wendell; Edinho, Ramiro, Maxi Rodriguez e Zé Roberto; Kleber e Barcos. Na atividade, o comandante priorizou a repetição de jogadas de bola parada, sendo que Pará, Kleber, Maxi, Wendell e Zé Roberto treinaram cobranças de falta durante o treinamento.

O treino desta sexta-feira também contou com um coletivo entre jogadores da equipe reserva e atletas do time B gremista. E os jovens deste segundo grupo chamaram a atenção do comandante por terem superado os reservas por 3 a 0, com gols de Everaldo, Yuri Mamute e Everton.