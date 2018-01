Enderson projeta trio com Ronaldinho, Fred e Osvaldo no Fluminense

Sem poder contar com Diego Cavalieri, suspenso, Enderson Moreira confirmou nesta sexta-feira que Kléver será titular do gol do Fluminense no jogo diante do Figueirense, neste domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Ele disputava uma vaga com Júlio César, que foi elogiado pelo treinador, mas a maior experiência do escolhido, no time carioca desde 2009, também pesou para sua entrada no time.

"O Kléver vai começar. A conversa é sempre de tranquilidade, para que ele possa apresentar o que sabe. O Júlio (César) é um goleiro qualificado, gostaria de observar ele, mas nesse momento vamos optar por iniciar a partida com o Kléver", avisou o comandante, sem fazer mistério.

Já ao ser questionado sobre a possibilidade de escalar Ronaldinho Gaúcho, Fred e Osvaldo juntos pela primeira vez, o treinador exibiu empolgação, mas evitou confirmar o trio por antecipação. Nesta sexta à tarde, Fred e Osvaldo, recuperados de lesões, treinaram normalmente, enquanto o camisa 10 não foi para o campo, mas o craque não deve ser problema para o confronto.

"A ideia é que possamos contar sim com Ronaldinho, Osvaldo e Fred. Ainda temos 48 horas para o jogo. Se tudo correr bem, provavelmente temos essa chance de vê-los juntos. O Fred fez quase que a semana toda de trabalho, achamos que ele terá condições. Há uma grande chance de ele poder participar", ressaltou.

Para poder terminar essa rodada no G4 do Brasileirão, o Fluminense precisa vencer em casa e ainda torcer para que o São Paulo, atual quarto colocado, no máximo empate com o Goiás, neste sábado, no Morumbi.

"Vamos lutar muito. O Figueirense às vezes joga melhor fora de casa do que dentro de casa. Esperamos que o torcedor possa comparecer, nos ajudar muito nesse momento. O Atlético-MG perdeu um jogo em casa ontem (quinta-feira). O campeonato é equilibrado. Queremos emendar uma sequência", destacou Enderson.