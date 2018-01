Irritado, presidente do Fluminense reclama de 'sacanagem' do árbitro

O técnico Enderson Moreira até tentou, mas a diretoria do Fluminense não aliviou as críticas sobre a arbitragem da partida contra o Corinthians, na noite desta quarta-feira, no Itaquerão. O jogo foi marcado por um gol mal anulado do time carioca quando o time da casa vencia por 1 a 0. No lance, Cícero estava claramente em posição legal, mas o assistente assinalou impedimento.

Sem esconder a irritação, o presidente do Fluminense, Peter Siemsen, criticou a arbitragem e a CBF. "O que aconteceu no jogo é inaceitável. Uma sacanagem com o Fluminense. O campeonato perde a graça e o futebol brasileiro fica desacreditado. É hora de uma mudança no comando da arbitragem brasileira", afirmou o dirigente nas redes sociais.

O vice-presidente Mário Bittencourt foi mais enfático nas críticas à CBF. "Lamentavelmente a comissão de arbitragem se preocupa, com todo respeito, com uma série de idiotices, como por exemplo punir o árbitro da nossa partida contra o Atlético Mineiro só porque o Wellington Paulista me abraçou na comemoração do gol, no domingo, quando eu estava na área reservada à diretoria", afirmou.

"Agora quero saber qual vai ser a posição do presidente da arbitragem porque, nitidamente, o gol [do Fluminense] foi anulado porque os jogadores do Corinthians estavam aquecendo atrás do bandeira. E eu não tenho dúvida de que, na pressão, o árbitro anulou o gol", criticou.

Questionado sobre o desempenho da arbitragem, Enderson Moreira tentou manter a cautela. "Melhor não falar porque é difícil a gente poder comentar sobre alguma coisa, apesar de achar que o lance parecia que era difícil. Eu ainda não vi pela televisão. Mas parece que a coisa só pende para um lado, para a gente tem sido muito difícil de ter erros a nosso favor, é sempre contra. Não lembro de nenhum erro a nosso favor", declarou.

O treinador preferiu direcionar sua atenção somente para o desempenho das equipes. E reconheceu o bom desempenho dos anfitriões. "Acima de tudo, a equipe do Corinthians foi merecedora do resultado. Não tenho dúvida. O Corinthians conseguiu aproveitar bem os nossos erros. Erramos muito, principalmente no primeiro tempo, mas até criamos algumas situações", analisou.