Enderson fecha treino do Grêmio antes de jogo decisivo na Libertadores

PORTO ALEGRE - Como de costume, o técnico Enderson Moreira fechou o treino do Grêmio antes de um jogo decisivo. Com os portões fechados, ele definiu nesta terça-feira a equipe que vai tentar reverter a derrota por 1 a 0 sofrida no jogo de ida contra o San Lorenzo em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores.

Enderson manteve o treino fechado durante 1h45min e só liberou a presença da imprensa quando todos os jogadores já estavam treinando cobranças de pênalti. Sem dar pistas para os jornalistas, o treinador mandou todos os atletas participarem da atividade.

Apesar do mistério, a tendência é que o técnico faça uma mudança no meio-campo, trocando um volante por um meia para dar maior ofensividade à equipe. Assim, Luan entraria na vaga de Ramiro, já que o time precisa ao menos vencer o rival argentino por ao menos 1 a 0 nesta quarta, na Arena Grêmio.

Mesmo assim, o atacante Barcos avisou que o time terá uma postura prudente em campo para não ser surpreendido. "Vamos atacar, mas não com os 11 jogadores. Também teremos de manter vigilância permanente na defesa".

Assim, Enderson Moreira deve escalar o Grêmio com Marcelo Grohe; Pará, Werley, Pedro Geromel e Wendell; Edinho, Riveros, Zé Roberto, Luan e Dudu; Barcos.