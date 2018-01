Enderson indica que deve mudar Fluminense após 4ª derrota seguida

A quarta derrota seguida do Fluminense no Campeonato Brasileiro deve provocar mudanças na escalação. Foi o que avisou o técnico Enderson Moreira após o revés por 3 a 1 para o Flamengo, domingo, no Maracanã, pela 23ª rodada. Além disso, ele reconheceu a atuação ruim da equipe na etapa inicial, quando o adversário abriu 2 a 0, embora tenha reclamado da arbitragem, especialmente em função do lance do primeiro gol, em que a bola tocou no braço do flamenguista Wallace.

"No primeiro tempo fomos mal e os gols saíram rapidamente. Isso modifica a história do jogo. Tomamos um gol de maneira irregular e não conseguimos nos encontrar. No segundo tempo, até criamos boas situações e controlamos mais o jogo, mas infelizmente levamos o terceiro. Fizemos uma sequência de mudanças de ordem técnica, física, disciplinar, jogadores indo para a seleção?. Agora podemos fazer as mudanças que podem ser feitas para buscarmos nosso caminho de vitórias novamente", afirmou.

Diante do Flamengo, uma das novidades do Fluminense foi a escalação do volante Douglas, de apenas 18 anos, que durante a semana conquistou o título do Campeonato Brasileiro Sub-20. E Enderson avisou que seguirá apostando no jovem jogador. "Douglas fez no time principal o que faz na base. Fluminense vai ganhar um grande volante futuramente. O Edson vinha de sequência enorme de jogos", disse.

Batido, o Fluminense segue com 33 pontos e caiu para o nono lugar no Brasileirão. Em busca de uma reação, Enderson espera contar com o atacante Fred no duelo da próxima quarta-feira com o Coritiba, no Couto Pereira. "Fred treinou hoje (domingo), nas Laranjeiras, e temos expectativa de que ele possa participar contra o Coritiba. Mas vamos com calma, não podemos correr risco. Todo cuidado é pouco", comentou.