Enderson Moreira assume o comando do Atlético-PR

Demitido de forma surpreendente pelo Santos na semana retrasada, Enderson Moreira foi anunciado oficialmente nesta segunda-feira como novo técnico do Atlético-PR. O clube informou que o novo comandante já começará a dirigir o time nesta terça, dois dias depois da demissão do treinador Claudinei Oliveira, que não resistiu a mais uma derrota no Campeonato Paranaense.

Essa será a segunda vez que o profissional de 43 anos irá trabalhar no Atlético-PR, no qual foi técnico do time sub-20 em 2009. "Estou encarando essa oportunidade com muita motivação, para que as coisas aconteçam de maneira positiva no Atlético", disse Enderson, que depois dirigiu as equipes profissionais de Ipatinga, Fluminense, Goiás, Grêmio e Santos. "Me sinto honrado de assumir a equipe profissional, principalmente pela minha passagem nas categorias de formação. Poderei realizar esse sonho de retornar ao clube", completou, em entrevista ao site oficial do clube.